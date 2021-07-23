У Британії через вимоги самоізоляції утворився дефіцит робочих рук

У Британії працівники складів супермаркетів та виробники харчових продуктів будуть звільнені від необхідності самоізоляції в рамках заходів уряду із запобігання проблемам з постачанням продуктів харчування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Уряд пішов на такі кроки після того, як зростаюча кількість робітників, змушених до самоізоляції, почала впливати на доступність деяких товарів.

Уряд заявив, що працівники, незалежно від статусу вакцинації, зможуть робити щоденні тести на коронавірус замість ізоляції.

Очікується, що до 10 000 робітників отримають право на участь у програмі.

Нові щоденні заходи щодо тестування починаються на 15 складах супермаркетів, після чого наступного тижня почнуть діяти на 150 складах.

Раніше британські мережі супермаркетів заявили, що на поставку деяких продуктів впливає так звана "пінгдемія", яка утримує персонал від роботи. Словом "пінг" позначається звуковий сигнал на телефоні, який надходить людині від Національної служби здоров'я з рекомендацією до самоізоляції.

Рекордним 618 903 людям було запропоновано самоізолюватись за допомогою програми NHS Covid між 8 і 15 липня в Англії та Уельсі.

Деякі роздрібні продавці вже заявили, що їм доведеться закрити свої магазини через "пінгдемію".