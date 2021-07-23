В Британии из-за требований самоизоляции образовался дефицит рабочих рук

В Британии работники складов супермаркетов и производители пищевых продуктов будут освобождены от необходимости самоизоляции в рамках мер правительства по предотвращению проблемам с поставками продуктов питания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Правительство пошло на такие шаги после того, как растущее число рабочих, вынужденных к самоизоляции, начало влиять на доступность некоторых товаров.

Правительство заявило, что работники, независимо от статуса вакцинации, смогут делать ежедневные тесты на коронавирус вместо изоляции.

Ожидается, что до 10 000 работников получат право на участие в программе.

Новые ежедневные мероприятия по тестированию начинаются на 15 складах супермаркетов, после чего на следующей неделе начнут действовать на 150 складах.

Ранее британские сети супермаркетов заявили, что на поставку некоторых продуктов влияет так называемая "пингдемия", которая удерживает персонал от работы. Словом "пинг" обозначается звуковой сигнал на телефоне, который поступает человеку от Национальной службы здоровья с рекомендацией к самоизоляции.

Рекордным 618 903 людям было предложено самоизолироваться с помощью программы NHS Covid между 8 и 15 июля в Англии и Уэльсе.

Некоторые розничные торговцы уже заявили, что им придется закрыть свои магазины из-за "пингдемии".