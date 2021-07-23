У Британії автомобіль в’їхав у натовп людей біля пабу, є постраждалі

Шість людей потрапили до лікарні після того, як автомобіль в'їхав у натовп біля пабу в Південному Уельсі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Повідомляється, що у 79-річного водія автомобіля виникли проблеми зі здоров'ям, коли він близько 20.30 наїхав на людей поблизу пабу.

Сам водій перебуває у важкому стані, а один з пішоходів отримав серйозні тілесні ушкодження.

Інші четверо постраждалих отримали легкі тілесні ушкодження і їх у якості запобіжного заходу доставили до лікарні.

"Це був дуже тривожний інцидент, і ми дуже вдячні представникам громадськості, які прийшли на допомогу постраждалим у момент відразу після зіткнення", – повідомили в поліції.

Проводиться розслідування обставин аварії.