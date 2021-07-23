У Британії автомобіль в’їхав у натовп людей біля пабу, є постраждалі
П'ятниця, 23 липня 2021, 10:48
Шість людей потрапили до лікарні після того, як автомобіль в'їхав у натовп біля пабу в Південному Уельсі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
Повідомляється, що у 79-річного водія автомобіля виникли проблеми зі здоров'ям, коли він близько 20.30 наїхав на людей поблизу пабу.
Сам водій перебуває у важкому стані, а один з пішоходів отримав серйозні тілесні ушкодження.
Інші четверо постраждалих отримали легкі тілесні ушкодження і їх у якості запобіжного заходу доставили до лікарні.
"Це був дуже тривожний інцидент, і ми дуже вдячні представникам громадськості, які прийшли на допомогу постраждалим у момент відразу після зіткнення", – повідомили в поліції.
Проводиться розслідування обставин аварії.
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