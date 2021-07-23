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В Британии автомобиль въехал в толпу возле паба, есть пострадавшие

Пятница, 23 июля 2021, 10:48

Шесть человек попали в больницу после того, как автомобиль въехал в толпу у паба в Южном Уэльсе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Сообщается, что у 79-летнего водителя возникли проблемы со здоровьем, когда он около 20:30 наехал на людей возле паба.

Сам водитель находится в тяжелом состоянии, а один из пешеходов получил серьезные телесные повреждения.

Остальные четверо пострадавших получили легкие телесные повреждения и их на всякий случай доставили в больницу.

"Это был очень тревожный инцидент, и мы очень благодарны представителям общественности, которые пришли на помощь пострадавшим в момент сразу после столкновения", - сообщили в полиции.

Проводится расследование обстоятельств аварии.

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