Города на севере Франции ограничили продажу топлива через нелегальных мигрантов

Города на северном побережье Франции ограничили продажу топлива на вынос до 10 литров на одного клиента, чтобы остановить нелегальную миграцию через Ла-Манш.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

"Покупка или продажа более 10 литров горючего - бензина или дизельного топлива - в ручных контейнерах запрещены", - говорится в постановлении, опубликованном в четверг, сообщает газета La Voix du Nord.

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Больше топлива могут приобрести только те, кому оно нужно по профессиональным причинам.

Префектура департамента Па-де-Кале заявила, что это ограничение необходимо, учитывая "растущее присутствие" мигрантов, стремящихся нелегально пересечь границу в Великобританию. Одним из основных средств для переправки через Ла-Манш являются лодки, работающие на бензиновом двигателе.

Ограничение будет действовать в течение двух месяцев и предусматривает наложение штрафа в размере 135 евро и может вырасти до 3700 евро в случае неоднократного нарушения.

В понедельник британские власти зафиксировали новый рекорд - 430 нелегальных мигрантов за день прибыли на британское побережье.

Число нелегальных мигрантов, прибывающих в Великобританию на небольших лодках, в этом году уже превысило общее количество прибывших за весь 2020 год.