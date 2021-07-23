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Города на севере Франции ограничили продажу топлива через нелегальных мигрантов

Пятница, 23 июля 2021, 11:19

Города на северном побережье Франции ограничили продажу топлива на вынос до 10 литров на одного клиента, чтобы остановить нелегальную миграцию через Ла-Манш.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

"Покупка или продажа более 10 литров горючего - бензина или дизельного топлива - в ручных контейнерах запрещены", - говорится в постановлении, опубликованном в четверг, сообщает газета La Voix du Nord.

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Больше топлива могут приобрести только те, кому оно нужно по профессиональным причинам.

Префектура департамента Па-де-Кале заявила, что это ограничение необходимо, учитывая "растущее присутствие" мигрантов, стремящихся нелегально пересечь границу в Великобританию. Одним из основных средств для переправки через Ла-Манш являются лодки, работающие на бензиновом двигателе.

Ограничение будет действовать в течение двух месяцев и предусматривает наложение штрафа в размере 135 евро и может вырасти до 3700 евро в случае неоднократного нарушения.

В понедельник британские власти зафиксировали новый рекорд - 430 нелегальных мигрантов за день прибыли на британское побережье.

Число нелегальных мигрантов, прибывающих в Великобританию на небольших лодках, в этом году уже превысило общее количество прибывших за весь 2020 год.

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Франция Великобритания мигранты
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