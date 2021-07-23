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МВС Франції попередило про підвищений ризик терористичної загрози

П'ятниця, 23 липня 2021, 15:03

МВС Франції попередило префектів на місцях про підвищений ризик терористичної загрози протягом наступних місяців. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro. Спершу записка міністерства внутрішніх справ, видана у середу,  опинилась у розпорядженні Europe 1.

Підставою для неї стало нове відео Аль-Каїди від 15 липня, в якому Франції знову пригадують карикатури на пророка Мухаммеда.

Міністерство закликає керівників місцевих відділів поліції та жандармерії "вжити належних заходів пильності" для попередження терактів протягом липня-серпня 2021 року. У записці пояснюють, що оприлюднене Аль-Каїдою може набути широкого поширення і Францію у ньому виставляють найпершою "країною-ворогом" ісламу, згадуючи у тому числі карикатури на пророка Мухаммеда, промову Макрона про "ісламістський сепаратизм" та проєкт закону, який послідував за нею.   

У міністерстві вважають, що додатково олії у вогонь може додати медійна увага до нового етапу судового процесу над причетними до терактів 13 листопада 2015 року.

Нагадаємо, минулої осені у Франції сталися два гучні теракти, скоєні радикальними ісламістами - вбивство вчителя, який на уроці показав карикатури на пророка Мухаммеда, та напад з ножем у соборі в Ніцці, внаслідок якого загинули троє осіб.

Вбивство поліцейської у місті Рамбує неподалік від Парижа в квітні 2021 року правоохоронці також вважають терактом.

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Франція тероризм
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