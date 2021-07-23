МВД Франции предупредило о повышенном риске террористической угрозы

МВД Франции предупредило префектов на местах о повышенном риске террористической угрозы в течение следующих месяцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro. Сначала записка министерства внутренних дел, выданная в среду, оказалась в распоряжении Europe 1.

Основанием для нее стало новое видео Аль-Каиды от 15 июля, в котором Франции снова вспоминают карикатуры на пророка Мухаммеда.

Министерство призывает руководителей местных отделов полиции и жандармерии "принять надлежащие меры бдительности" для предупреждения терактов в течение июля-августа 2021 года. В записке объясняют, что обнародованное Аль-Каидой видео может получить широкое распространение и Францию ​​в нем выставляют самой большой "страной-врагом" ислама, вспоминая в том числе карикатуры на пророка Мухаммеда, речь Макрона об "исламистском сепаратизме" и проект закона, который за ней последовал.

В министерстве считают, что дополнительно масла в огонь может добавить внимание медиа к новому этапу судебного процесса над причастными к терактам 13 ноября 2015 года.

Напомним, прошлой осенью во Франции произошли два громких теракта, совершенных радикальными исламистами - убийство учителя, который на уроке показал карикатуры на пророка Мухаммеда, и нападение с ножом в соборе в Ницце, в результате которого погибли три человека.

Убийство полицейской в городе Рамбуйе неподалеку от Парижа в апреле 2021 года правоохранители также считают терактом.