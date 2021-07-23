Німецькі аптеки припинили видавати COVID-паспорти через проблеми з кібербезпекою

Німецькі аптеки перестали видавати сертифікати про вакцинацію проти COVID-19 після виявлення помилок в системі безпеки на сервері Німецької асоціації аптек (DAV).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Handelsblatt.

Журналістам видання вдалося "дістати доступ фіктивного власника аптеки до сервера DAV" за допомогою професійно сфальсифікованих документів "і, таким чином, створити два свідоцтва про вакцинацію".

Після оприлюднення цієї інформації видача сертифікатів припинена на час проведення перевірок. Асоціація аптек заявила, що випадки несанкціонованого доступу поки не зафіксовані.

Handelsblatt заявила, що був виявлений серйозний пробіл в системі безпеки при видачі цифрових сертифікатів.

Доступ до самої системи газета отримала за допомогою двох комп'ютерних експертів, які показали, що портал має істотні недоліки.

За даними DAV, неясно, коли аптеки знову зможуть видавати сертифікати. Однак асоціація переконана, що понад 25 мільйонів виданих сертифікатів на даний момент отримані з офіційно зареєстрованих аптек.

Нагадаємо, у Німеччині кількість людей, які отримали принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу, перевищила 50 млн.