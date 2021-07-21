У Німеччині кількість щеплених однією дозою вакцини перевалила за 50 млн

У Німеччині кількість людей, які отримали принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу, перевищила 50 млн.

Про це у середу повідомив у Twitter міністр охорони здоров’я країни Єнс Шпан, пише "Європейська правда".

За його словами, понад 50 мільйонів (60,2%) громадян вакциновані хоча б один раз. 39,3 мільйона (47,3%) повністю захищені від коронавірусу.

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Шпан наголосив, що у жодній іншій країні Європи не вакциновано більше людей, ніж в Німеччині. Але, за його словами, проти штаму дельти цього недостатньо.

Міністр закликав тих, хто ще не вакцинувався, зробити щеплення.

Нагадаємо, раніше у Німеччині заявили, що не планують робити щеплення від коронавірусу обов’язковим для медиків та персоналу будинків для літніх людей.

З 18 липня Німеччина відкрила кордон для всіх українців.

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