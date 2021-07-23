У Білорусі примусово ліквідовують десятки громадських організацій

За вказівкою Міністерства юстиції Білорусі в країні ліквідовують десятки організацій різного спрямування, цей список може розширитися.

Про це повідомляє правозахисний центр "Вясна" та білоруська служба "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

Про масову ліквідацію громадських об’єднань стало відомо 23 липня. Заява Лукашенка, що натякнула на закриття організацій, з’явилася 22 липня під час засідання Ради міністрів.

"Уряд і МЗС побігли за демократією і постворювали у нас… і ми отримали під дві тисячі на невелику країну неурядових, некомерційних організацій, бандитів та іноземних агентів… Зараз озирнулися - це ж шкода для держави! Триває зачистка. Ви думаєте, це просто? Там вже тисячі людей працюють, наших людей, в основному з промитими за чужі гроші мізками", - цитує його державне інформагентство БЕЛТА.

Організації, про ліквідацію яких стало відомо, працюють у різних сферах - правозахист, освіта, захист довкілля, співпраця з європейськими проєктами, мистецтво, література, соціальні й гендерні питання. Список "Вясни" налічує понад 40 організацій, "Радіо Свобода" наводить перелік з вже понад 50.

Ще раніше стало відомо, що процедуру ліквідації почали щодо білоруського ПЕН-центру, очолюваного нобелівською лауреаткою Світланою Алексієвич, та Білоруської асоціації журналістів.

У середу 14 липня в Білорусі були затримані або допитані близько 20 представників неурядових організацій, серед яких глава авторитетного правозахисного центру "Вясна". Крім того, силовики провели більше 50 обшуків.

Євросоюз заявив про готовність розширити санкції проти Білорусі через нову хвилю репресій.



