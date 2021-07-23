В Беларуси принудительно ликвидируют десятки общественных организаций

По указанию Министерства юстиции Беларуси в стране ликвидируют десятки организаций различной направленности, этот список может быть расширен.

Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна" и белорусская служба "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

О массовой ликвидации общественных объединений стало известно 23 июля. Заявление Лукашенко, намекающее на закрытие организаций, появилось 22 июля во время заседания Совета министров.

"Правительство и МИД побежали за демократией и понасоздавали у нас... и мы получили под две тысячи на небольшую страну неправительственных, некоммерческих организаций, бандитов и иностранных агентов... Сейчас оглянулись - это же вред для государства! Продолжается зачистка. Вы думаете, это просто? Там уже тысячи людей работают, наших людей, в основном с промытыми за чужие деньги мозгами", - цитирует его государственное информагентство БЕЛТА.

Организации, о ликвидации которых стало известно, работают в разных сферах - правозащита, образование, защита окружающей среды, сотрудничество с европейскими проектами, искусство, литература, социальные и гендерные вопросы. Список "Вясна" насчитывает более 40 организаций, "Радио Свобода" приводит перечень из более 50.

Еще ранее стало известно, что процедуру ликвидации начали в отношении белорусского ПЕН-центра, возглавляемого нобелевской лауреаткой Светланой Алексиевич, и Белорусской ассоциации журналистов.

В среду 14 июля в Беларуси были задержаны или допрошены около 20 представителей неправительственных организаций, среди которых глава авторитетного правозащитного центра "Вясна". Кроме того, силовики провели более 50 обысков.

Евросоюз заявил о готовности расширить санкции против Беларуси после новой волны репрессий.