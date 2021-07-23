В ЄС затвердили другу вакцину від коронавірусу для дітей від 12 років

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) видало дозвіл на вакцини від коронавірусу Moderna (Spikevax) дітям та підліткам віком від 12 до 17 років.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті ЕМА.

"Застосування вакцини Spikevax у дітей віком від 12 до 17 років буде таким же, як і у людей віком від 18 років. Її вводять у вигляді двох ін’єкцій у м’язи надпліччя з інтервалом у чотири тижні", - йдеться у заяві.

Агентство повідомило, що ефективність вакцини перевіряли під час дослідження, в якому взяли участь 3732 дитини у віці від 12 до 17 років.

Дослідження показало, що Spikevax дав подібну відповідь антитіл у дітей від 12 до 17 років та реакцію, яку спостерігали у молодих людей у віці від 18 до 25 років.

З кінця травня в ЄС було дозволено використовувати для дітей та підлітків тільки вакцину Pfizer.

На сьогоднішні використання 12–17-річних дітей без попередніх захворювань загалом не рекомендується, але це можливо після медичної консультації та з урахуванням індивідуальних побажань та прийняття ризику, пояснив Stiko у червні.