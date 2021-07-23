В ЕС утвердили вторую вакцину от коронавируса для детей от 12 лет

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) выдало разрешение на вакцины от коронавируса Moderna (Spikevax) детям и подросткам в возрасте от 12 до 17 лет.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте ЕМА.

"Применение вакцины Spikevax в возрасте от 12 до 17 лет будет таким же, как и у людей в возрасте от 18 лет. Ее вводят в виде двух инъекций в мышцы плеча с интервалом в четыре недели", - говорится в заявлении.

Агентство сообщило, что эффективность вакцины проверяли в ходе исследования, в котором приняли участие 3732 ребенка в возрасте от 12 до 17 лет.

Исследование показало, что Spikevax дал похожий ответ антител у детей от 12 до 17 лет и реакцию, которую наблюдали у молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет.

С конца мая в ЕС было разрешено использовать для детей и подростков только вакцину Pfizer.

На сегодняшний день использование 12-17-летних детей без предшествующих заболеваний вообще не рекомендуется, но это возможно после медицинской консультации и с учетом индивидуальных пожеланий и принятия риска, пояснил Stiko в июне.