Китай запровадив санкції проти кількох осіб та організацій з США 

Китай оголосив про запровадження санкцій проти декількох осіб та організацій із США у відповідь на американські санкції щодо китайських посадовців у Гонконгу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC та DPA.

МЗС Китаю заявило, що останні санкції США "безпідставно завдають удару по бізнес-середовищу Гонконгу" та "кричуще порушують міжнародне право та базові норми у міжнародних відносинах".

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У списку опинився колишній міністр торгівлі США Вільбур Росс, голова Комісії огляду економічних та безпекових питань у відносинах США і Китаю (USCC), також Керолін Бартолом’ю з неурядової організації Демократична рада Гонконгу та Софі Річардсон, керівниця китайського напрямку правозахисної організації Human Rights Watch. Деталі санкцій не уточнюють.

Росс, який був міністром за адміністрації Трампа, розширив перелік китайських компаній, яким заборонено співпрацювати з американськими фірмами без ліцензування, включивши туди у тому числі телекомунікаційних гігантів Huawei та ZTE.

Контрсанкції запровадили за лічені дні до запланованого візиту до Китаю заступниці держсекретаря Венді Шерман. Її візит буде візитом найвищого рівня з часу початку роботи адміністрації Байдена.

Раніше США запровадили санкції проти семи китайських посадовців у Гонконгу у відповідь на придушення демократії та руйнування принципу "одна країна - дві системи", а також застергли, що мати справу з компаніями у Гонконгу стає ризиковано.

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