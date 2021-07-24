Китай ввел санкции против нескольких лиц и организаций из США

Китай объявил о введении санкций против нескольких лиц и организаций из США в ответ на американские санкции против китайских чиновников в Гонконге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC и DPA.

МИД Китая заявил, что последние санкции США "безосновательно наносят удар по бизнес-среде Гонконга" и "вопиюще нарушают международное право и базовые нормы в международных отношениях".

В списке оказался бывший министр торговли США Вильбур Росс, председатель Комиссии по обзору вопросов экономики и безопасности в отношениях США и Китая (USCC), также Кэролин Бартоломью из неправительственной организации Демократический совет Гонконга и Софи Ричардсон, руководитель китайского направления правозащитной организации Human Rights Watch. Детали санкций не уточняют.

Росс, бывший министром в администрации Трампа, расширил перечень китайских компаний, которым запрещено сотрудничать с американскими фирмами без лицензирования, включив туда в том числе телекоммуникационных гигантов Huawei и ZTE.

Контрсанкции ввели за считанные дни до запланированного визита в Китай заместителя госсекретаря Венди Шерман. Ее визит будет визитом самого высокого уровня со времени начала работы администрации Байдена.

Ранее США ввели санкции против семи китайских чиновников в Гонконге в ответ на подавление демократии и разрушения принципа "одна страна - две системы", а также предупредили, что иметь дело с компаниями в Гонконге всё более рискованно.

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