Китай після санкцій Лондона наклав обмеження у відповідь

Китай запровадив санкції проти кількох британських парламентарів та організацій у відповідь на санкції, запроваджені Британією за порушення прав уйгурської меншини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Під санкції потрапили депутати, серед яких колишній лідер консерваторів Ян Данкан Сміт і голова Комітету з міжнародних відносин Том Тугендат, повідомили в МЗС Китаю. Також це консерватори Нейл О'Браян, Тім Логтон та Нусрат Гані, члени Палати лордів Девід Алтон та Хелена Кеннеді, юристи сер Джефрі Найс QC та вчений Джо Сміт Фінлі.

Серед організацій у списку опинилися аналітична група парламентарів з питань Китаю та Essex Court Chambers, яка опублікувала юридичний висновок, де класифікує дії Китаю у Сіньцзян-Уйгурському автономному окрузі як геноцид.

Пекін звинуватив їх у "зловмисному поширенні брехні та дезінформації". Речник відомства заявив, що санкції Британії "грунтуються виключно на брехні та дезінформації" та що цей крок "серйозно підриває відносини між Китаєм і Британією", а британського посла викликали до МЗС.

Цим особам та організаціям забороняється в'їзд на материкову частину Китаю, до Гонконгу та Макао, а громадянам Китаю та різним установам заборонено мати справу з ними.

Ян Данкан Сміт відреагував на санкції словами, що їх можна вважати почесною відзнакою. "Це наш обов’язок - розповідати про порушення прав людини китайською владою у Гонконгу і геноцид уйгурів. Ті з нас, хто живе вільним життям у правовій державі, повинні говорити за тих, у кого немає голосу", - написав він у своєму Twitter.

Нагадаємо, 22 березня Британія та Сполучені Штати оголосили про санкції проти китайських чиновників та організацій через порушення прав людини щодо переважно мусульманської уйгурської меншини. Британські санкції передбачають заморожування активів та заборону на в’їзд щодо чотирьох чиновників Китаю, а також органу безпеки Сіньцзяну.

Це перший випадок, коли Британія застосувала санкції проти китайських посадовців.