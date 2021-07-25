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Єврокомісія готова виділити допомогу постраждалій від повеней Німеччині

Неділя, 25 липня 2021, 11:59

Єврокомісія готова схвалити виділення Німеччині фінансової допомоги для подолання наслідків повені. 

Про це заявив єврокомісар з врегулювання криз та гуманітарної допомоги Янез Ленарчич в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

ЄС має в своєму розпорядженні "низку інструментів для підтримки держав-членів", заявив Ленарчич. За словами єврокомісара, йдеться, зокрема, про Фонд солідарності (ФС) Євросоюзу.

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"Після звернення країни-члена та оцінки Єврокомісії ФС може покрити частину витрат, понесених владою під час операцій  і реконструкції", - сказав комісар ЄС. 

Кошти можуть бути перераховані на відновлення інфраструктури, витрати на очисні роботи, а також захист важливих культурних цінностей.

На відміну від Бельгії, яка також постраждала від повені, Німеччина не запитувала у ЄС допомоги в рамках так званого "механізму цивільного захисту", уточнив Ленарчич.

Міністерство транспорту і цифрової інфраструктури ФРН оцінює вартість ремонту автобанів, доріг і мостів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок недавнього удару стихії, приблизно в 700 мільйонів євро.

​​Раніше цього тижня у концерні Deutsche Bahn оцінили збитки від повені для залізничної інфраструктури в 1,3 мільярда доларів.

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