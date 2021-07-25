Сенат Франції пом’якшив проєкт про "ковідні паспорти", що викликав масові протести

Сенат Франції переважною більшістю голосів схвалив у ніч із суботи на неділю законопроєкт, який розширює дію "паспортів здоров’я" та затверджує обов'язкову вакцинацію для певних професій.

Про це повідомило французьке агентство AFP, пише "Європейська правда".

Документ, затверджений раніше нижньою палатою французького парламенту, підтримали 199 сенаторів проти 123 з кількома важливими змінами, такими як звільнення від вимоги "паспортів здоров'я" для неповнолітніх та на терасах кафе і ресторанів. Сенатори пояснили своє рішення пом'якшити останню норму тим, що ризики зараження нижчі у відкритих приміщеннях, таких як тераси.

Крім того, ​​cенатори хочуть відкласти з 30 серпня до 15 вересня впровадження "паспорта здоров’я", щоб підприємства та громадяни мали більше часу для підготовки до нової вимоги, впровадження якої спричинило протести по всій країні.

Сенат також проголосував за поправку, яка передбачає можливість вакцинації неповнолітніх у віці 16 і 17 років без дозволу батьків.

Тепер у неділю спільний комітет обох палат парламенту повинен розглянути законопроєкт, щоб виробити єдину позицію щодо запропонованих заходів.

Нагадаємо, у Франції близько 161 тисячі людей вийшли в суботу на вулиці, протестуючи проти впроваджуваних урядом коронавірусних "паспортів здоров’я".

З 21 липня "паспорти здоров’я" стали обов’язковим документом для доступу у місця культури й відпочинку у Франції. Планувалося, що з серпня їхнє застосування розширять на ресторани й подорожі потягом та літаком.