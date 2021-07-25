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У Франції проти "паспортів здоров’я" протестували понад 160 тисяч людей

Неділя, 25 липня 2021, 10:51

У Франції близько 161 тисячі людей вийшли в суботу на вулиці, протестуючи проти впроваджуваних урядом коронавірусних "паспортів здоров’я".

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані наводить BFM-TV, посилаючись на інформацію МВС

У регіонах протестували 150 тисяч людей і було зафіксовано не менше 168 акцій. У Парижі на вулиці вийшли 11 тисяч демонстрантів.

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У столиці люди збиралися у трьох місцях - на площі Трокадеро, біля Бастилії та біля Державної ради, звідки рушили вулицями міста. 

Згодом в кількох місцях сталися сутички з поліцією. Міністр внутрішніх справ оголосив про затримання дев'яти людей у ​​Парижі у зв’язку з сутичками між демонстрантами та поліцією на Єлисейських полях.

У Франції з 21 липня "паспорти здоров’я" стали обов’язковим документом для доступу у місця культури й відпочинку. З серпня їхнє застосування хочуть розширити на ресторани й подорожі потягом та літаком. 

Після цього оголошення стрімко зросла кількість охочих вакцинуватися, також в низці міст пройшли протести проти "паспортів здоров’я".

23 липня Національна асамблея - нижня палата парламенту - схвалила проєкти щодо обов'язкової вакцинації медиків і "паспортів здоров'я" у першому читанні, тепер текст на розгляді Сенату.

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