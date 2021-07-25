Сенат Франции смягчил проект о "ковидных паспортах", вызвавший массовые протесты

Сенат Франции большинством голосов одобрил в ночь с субботы на воскресенье законопроект, который расширяет действие "паспортов здоровья" и утверждает обязательную вакцинацию для определенных профессий.

Об этом сообщил французское агентство AFP, пишет "Европейская правда".

Документ, утвержденный ранее нижней палатой французского парламента поддержали 199 сенаторов против 123 с несколькими важными изменениями, такими как освобождение от требования "паспортов здоровья" для несовершеннолетних и на террасах кафе и ресторанов. Сенаторы объяснили свое решение смягчить последнюю норму тем, что риски заражения ниже в открытых помещениях, таких как террасы.

Кроме того, сенаторы хотят отложить с 30 августа до 15 сентября внедрения "паспорта здоровья", чтобы предприятия и граждане имели больше времени для подготовки к новому требованию, внедрение которого привело к протестам по всей стране.

Сенат также проголосовал за поправку, которая предусматривает возможность вакцинации несовершеннолетних в возрасте 16 и 17 лет без разрешения родителей.

Теперь в воскресенье совместный комитет обеих палат парламента должен рассмотреть законопроект, чтобы выработать единую позицию по рассматриваемым мерам.

Напомним, во Франции около 161 тысячи человек вышли в субботу на улицы, протестуя против внедряемых правительством коронавирусных "паспортов здоровья".

С 21 июля "паспорта здоровья" стали обязательным документом для доступа в места культуры и отдыха во Франции. Планировалось, что с августа их применение расширят на рестораны и путешествия поездом и самолетом.