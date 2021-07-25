Прикордонники назвали топ країн, куди найчастіше подорожують українці

Прикордонники відзначають істотне зростання кількості поїздок громадян України до деяких країн попри тривалі карантинні обмеження та істотне зниження пасажиропотоків у пунктах пропуску.

Про це йдеться у повідомленні Держприкордонслужби, оприлюдненому в неділю, пише "Європейська правда".

У першому півріччі 2021 року лідером серед українців залишається Польща, до сусідньої держави їздили понад 1,9 млн громадян.

Другу позицію зі зростанням більш ніж у шість разів (порівняно з І півріччям 2020-го) посіла Туреччина – 774,5 тис. українців побували у цій країні.

Третє місце із подвійним приростом та загальною кількістю у понад 705 тис. поїздок громадян України посів Єгипет.

Стосовно іноземних громадян, які відвідували Україну за перші шість місяців поточного року, найбільший приріст продемонструвала Туреччина (+29% до показника аналогічного періоду минулого року).

На 6 % зросла кількість громадян Німеччини.

Незначним в абсолютній кількості, однак показовим у порівнянні, є зростання у півтора рази кількості громадян США, які прибували в Україну у першому півріччі 2021-го.