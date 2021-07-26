ЮНЕСКО внесла парк і бульвар у Мадриді до списку світової спадщини

Один із головних бульварів Мадрида Пасео-дель-Прадо та парк Буен-Ретіро увійшли до списку світової спадщини ЮНЕСКО.

Про це у неділю повідомила організація ЮНЕСКО, повідомляє "Європейська правда".

ЮНЕСКО пояснила, що два об’єкти включені до списку у зв’язку з визнанням ключової ролі, яку вони відіграли в історії міста.

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На проспекті Пасео-дель-Прадо розташовані кілька престижних будівель, в тому числі музей Прадо.

Розташований в центрі Мадрида культурний ландшафт площею 200 гектарів сформувався з моменту створення в XVI столітті. Об'єкт втілює нову ідею міського простору і розвитку в період освіченого абсолютизму XVIII століття, наголосили в ЮНЕСКО.

"Будівлі, присвячені мистецтву і науці, приєднуються до інших, присвячених промисловості, охороні здоров'я та дослідженням. Разом вони ілюструють прагнення до утопічного суспільства в період розквіту Іспанської імперії", - йдеться в повідомленні на сайті організації.

У своїй заяві в неділю іспанський уряд наголосив, що бульвар Пасео-дель-Прадо став першою відкритою для всіх громадян вулицею такого типу. Раніше паркові бульвари були відкриті лише для вищих класів.

Днями ЮНЕСКО, організація ООН з питань освіти, науки і культури, позбавила англійське місто Ліверпуль статусу світової спадщини.