ЮНЕСКО внесла парк и бульвар в Мадриде в список всемирного наследия

Один из главных бульваров Мадрида Пасео-дель-Прадо и парк Буэн-Ретиро вошли в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом в воскресенье сообщила организация ЮНЕСКО, сообщает "Европейская правда".

ЮНЕСКО объяснила, что два объекта включены в список в связи с признанием ключевой роли, которую они сыграли в истории города.

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На проспекте Пасео-дель-Прадо расположены несколько престижных зданий, в том числе музей Прадо.

Расположенный в центре Мадрида культурный ландшафт площадью 200 гектаров сформировался с момента создания в XVI веке. Объект воплощает новую идею городского пространства и развития в период просвещенного абсолютизма XVIII века, отметили в ЮНЕСКО.

"Здания, посвященные искусству и науке, присоединяются к другим, посвященных промышленности, здравоохранении и исследованиям. Вместе они иллюстрируют стремление к утопическому обществу в период расцвета Испанской империи", - говорится в сообщении на сайте организации.

В своем заявлении в воскресенье испанское правительство подчеркнул, что бульвар Пасео-дель-Прадо стал первой открытой для всех граждан улицей такого типа. Ранее парковые бульвары были открыты только для высших классов.

На днях ЮНЕСКО, организация ООН по вопросам образования, науки и культуры, лишила английский город Ливерпуль статуса всемирного наследия.