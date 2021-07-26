США визначились з основними кандидатами на посаду посла в Україні – ZN.UA

На посаду посла США в Україні розглядаються дві основні кандидатури - посла США в Сербії Ентоні Годфрі та посла США в Узбекистані Деніеля Розенблюма.

Про це повідомило видання ZN.UA з посиланням на власні джерела, пише "Європейська правда".

Як зазначають джерела, у Розенблюма більше шансів отримати посаду. Обидва посли були призначені на свої посади у 2019 році.

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Розенблюм у 2014-2018 роки працював заступником помічника держсекретаря в Бюро Держдепу у справах Південної та Центральної Азії. У його обов'язки входило управління політикою США і дипломатичними відносинами з п'ятьма державами Центральної Азії - Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Туркменістаном та Узбекистаном.

У 2008-2014 роках Розенблюм був координатором сприяння США Європі, Євразії та Центральної Азії.

Годфрі до свого призначення послом США в Сербії був заступником посла Сполучених Штатів в Росії, а також працював в Бюро Держдепу у справах Близького Сходу, де відповідав за Ірак.

Американський дипломат Джордж Кент, який тимчасово очолює місію США в Україні на період відпустки тимчасово повіреної Крістіни Квін, днями заявив, що найближчими тижнями Білий дім оголосить кваліфікованого кандидата.

Раніше повідомлялося, що Кент може бути на чолі посольства до офіційного призначення нового посла США в Україні, яке може статися в жовтні-листопаді цього року.