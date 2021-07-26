США определились с основными кандидатами на должность посла в Украине – ZN.UA

На должность посла США в Украине рассматриваются две основные кандидатуры - посла США в Сербии Энтони Годфри и посла США в Узбекистане Дэниэля Розенблюма.

Об этом сообщило издание ZN.UA со ссылкой на собственные источники, пишет "Европейская правда".

Как отмечают источники, у Розенблюма больше шансов получить должность. Оба посла были назначены на свои должности в 2019 году.

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Розенблюм в 2014-2018 годы работал заместителем помощника госсекретаря в Бюро Госдепа по делам Южной и Центральной Азии. В его обязанности входило управление политикой США и дипломатическими отношениями с пятью государствами Центральной Азии - Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном.

В 2008-2014 годах Розенблюм был координатором содействия США Европе, Евразии и Центральной Азии.

Годфри до своего назначения послом США в Сербии был заместителем посла Соединенных Штатов в России, а также работал в Бюро Госдепа по делам Ближнего Востока, где отвечал за Ирак.

Американский дипломат Джордж Кент, возглавляющий миссию США в Украине на период отпуска временно поверенной Кристины Квин, на днях заявил, что в ближайшие недели Белый дом объявит квалифицированного кандидата.

Ранее сообщалось, что Кент может остаться во главе посольства до официального назначения нового посла США в Украине, которое может произойти в октябре-ноябре этого года.