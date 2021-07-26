Італія повністю вакцинувала від коронавірусу більше половини населення

30 мільйонів італійців або 56% населення країни пройшли повну вакцинацію від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Однак серед людей віком від 12 до 19 років 2,7 мільйона осіб не отримали навіть першу дозу, а серед людей старше 50 років таких 4,8 мільйона.

"Попереду ще довгий шлях, ми на останній милі, і дози надходять регулярно", - сказав італійський комісар з надзвичайних ситуацій COVID-19 Франческо Фігліуоло, додавши, що важливо робити щеплення молодим з двох причин.

"Ми охоплюємо людей, які все ще можуть захворіти, і перш за все блокуємо циркуляцію вірусу. Молоді люди, які найбільше соціалізуються, і є тими, хто може переносити вірус і, можливо, поширити його на вразливі групи населення, яке за станом здоров'я не може отримати вакцину", - сказав він.

Тим часом у суботу тисячі людей - у тому числі пенсіонери, ремісники та службовці - вийшли на вулиці багатьох італійських міст, протестуючи проти паспортів вакцинації. Найбільші демонстрації відбулися в Мілані, Турині та Римі.

Нагадаємо, після урядового рішення з 6 серпня зробити ковід-сертифікати обов'язковими для відвідання ресторанів та низки інших можливостей, італійці почали масово записуватися на щеплення.

З 6 серпня ковід-сертифікат, що посвідчує щеплення або негативний тест, стане обов’язковим для входу в ресторани в приміщенні та споживання за столом навіть у барах.

Зелений сертифікат також буде необхідний для тренажерних залів та театрів, кінотеатрів та спортивних і культурних заходів, для участі у змаганнях.