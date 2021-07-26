Италия полностью вакцинировала от коронавируса более половины населения

30 миллионов итальянцев или 56% населения страны прошли полную вакцинацию от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Однако среди людей в возрасте от 12 до 19 лет 2,7 миллиона человек не получили даже первую дозу, а среди людей старше 50 лет таких 4,8 миллиона.

"Впереди еще долгий путь, мы на последней миле, и дозы поступают регулярно", - сказал итальянский комиссар по чрезвычайным ситуациям COVID-19 Франческо Фиглиуоло, добавив, что важно делать прививки молодым по двум причинам.

"Мы охватываем людей, которые все еще могут заболеть, и прежде всего блокируем циркуляцию вируса. Молодые люди, которые больше социализируются, и являются теми, кто может переносить вирус и, возможно, распространить его на уязвимые группы населения, которые по состоянию здоровья не могу получить вакцину", - сказал он.

Между тем в субботу тысячи людей - в том числе пенсионеры, работники служащие - вышли на улицы многих итальянских городов, протестуя против паспортов вакцинации. Крупнейшие демонстрации прошли в Милане, Турине и Риме.

Напомним, после правительственного решения с 6 августа сделать ковид-сертификаты обязательными для посещения ресторанов и ряда других возможностей, итальянцы начали массово записываться на вакцинацию.

С 6 августа ковид-сертификат, удостоверяющий прививки или отрицательный тест, станет обязательным для входа в рестораны в помещении.

Зеленый сертификат также необходим для тренажерных залов и театров, кинотеатров и спортивных и культурных мероприятий, для участия в соревнованиях.