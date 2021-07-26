У Польщі висунули звинувачення водійці, яка в’їхала в мікроавтобус з українцями

Польська прокуратура висунула звинувачення у спричиненні ДТП під впливом алкоголю 36-річній водійці, яка 24 липня врізалась у мікроавтобус поблизу Радомсько, в результаті чого загинув громадянин України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Під час допиту в прокуратурі жінка визнала, що має проблеми з алкоголем.

Їй загрожує до 18 років в'язниці. У понеділок суд вирішить, чи буде вона заарештована чи ні.

Шість постраждалих в результаті ДТП чоловіків залишаються в лікарнях.

Нагадаємо, в ДТП, що сталася близько 6 ранку 24 липня, постраждали загалом 10 осіб - дев’ять пасажирів мікроавтобуса Volkswagen, з них сім - громадяни України, та водійка легкового автомобіля Nissan. Усі потребували госпіталізації, троє людей були у важкому стані.

Життя 37-річного українця врятувати не вдалося, він помер під час операції.