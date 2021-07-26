В Польше предъявлены обвинения женщине, въехавшей в микроавтобус с украинцами

Польская прокуратура выдвинула обвинения в причинении ДТП под воздействием алкоголя 36-летней водительнице, которая 24 июля врезалась в микроавтобус вблизи Радомско, в результате чего погиб гражданин Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Во время допроса в прокуратуре женщина признала, что у нее проблемы с алкоголем.

Ей грозит до 18 лет тюрьмы. В понедельник суд решит, будет ли она арестована или нет.

Шесть пострадавших в результате ДТП остаются в больницах.

Напомним, в ДТП, которое произошло около 6 утра 24 июля, пострадали в общей сложности 10 человек - девять пассажиров микроавтобуса Volkswagen, из них семь - граждане Украины, и водитель легкового автомобиля Nissan. Все нуждались в госпитализации, три человека были в тяжелом состоянии.

Жизнь 37-летнего украинца спасти не удалось, он умер во время операции.