Нідерланди заборонили проведення багатоденних літніх фестивалів

Уряд Нідерландів виключає проведення багатоденних фестивалів цього літа та посилює правила для людей, які повертаються з відпусток, в надії запобігти черговому стрибку зараження коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Прем'єр-міністр Марк Рютте оголосив про нові заходи в понеділок. Рютте сказав, що, незважаючи на те, що кількість підтверджених випадків зменшується після того, як цього місяця було зафіксовано понад 10 000 випадків на день, "ситуація залишається напруженою, оскільки ми все ще спостерігаємо зростання числа госпіталізацій".

За словами прем’єра, заборона багатоденних фестивалів щонайменше до 1 вересня запроваджена частково через логістичні труднощі при тестуванні всіх учасників кожні 25 годин.

Уряд Нідерландів також посилює правила щодо повернення відпочивальників. Усі люди старші 12 років повинні будуть надати негативний тест на коронавірус, доказ, того, що вони вакциновані або перехворіли на COVID-19.

Міністр охорони здоров’я Уго де Йонге каже, що мобільні команди будуть проводити перевірку на кордонах, а мандрівників штрафуватимуть, якщо вони повернуться без негативного тесту чи доказу повної вакцинації чи відновлення.

Трохи менше 60% дорослих голландців повністю щеплені, а 83,5% отримали першу дозу вакцини.