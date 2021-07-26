Нидерланды запретили проведение многодневных летних фестивалей

Правительство Нидерландов исключает проведение многодневных фестивалей этим летом и ужесточает правила для людей, которые возвращаются из отпусков, в надежде предотвратить очередной скачок заражений коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Премьер-министр Марк Рютте объявил о новых мерах в понедельник. Рютте сказал, что, несмотря на то, что количество подтвержденных случаев уменьшается после того, как в этом месяце было зафиксировано более 10 000 случаев в день, "ситуация остается напряженной, поскольку мы все еще наблюдаем рост числа госпитализаций".

По словам премьера, запрет многодневных фестивалей минимум до 1 сентября введен частично из-за логистических трудностей при тестировании всех участников каждые 25 часов.

Правительство Нидерландов также ужесточает правила по возвращению отдыхающих. Все люди старше 12 лет должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус, доказательство того, что они вакцинированы или переболели COVID-19.

Министр здравоохранения Уго де Йонге говорит, что мобильные команды будут проводить проверку на границах, а путешественников будут штрафовать, если они вернутся без негативного теста или доказательства полной вакцинации или выздоровления.

Чуть меньше 60% взрослых голландцев полностью привиты, а 83,5% получили первую дозу вакцины.