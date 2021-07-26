Посольство в Іспанії закликало припинити переслідування українського футболіста Зозулі

Посольство України в Іспанії висловило свою підтримку українському футболісту Роману Зозулі у зв’язку з черговою провокацією, спрямованою проти нього.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Ми повторюємо, що Роман Зозуля - один з українських патріотів, який підтримує Збройні Сили України в боротьбі проти російської збройної агресії, і просимо футбольну владу Іспанії вжити конкретних та рішучих заходів для припинення несправедливих переслідувань Романа Зозулі", - заявили українські дипломати.

Вони додали, що "брехливі закиди не можуть вплинути на професійний розвиток Романа".

Після появи в іспанських ЗМІ інформації про ймовірний перехід українського форварда Романа Зозулі в клуб "Алькоркон", іспанські фанати виступили проти цього, мотивуючи свою позицію буцімто зв’язками футболіста з українськими "нацистами".

24 липня іспанські ЗМІ повідомили, що перехід Зозулі в "Алькоркон" зірвався, головна причина - невдоволення уболівальників.

Варто зазначити, що це не вперше іспанські фанати звинувачують українського футболіста у нацизмі.

У 2019 році матч другого дивізіону чемпіонату Іспанії між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" відклали через образи на адресу нападника "Альбасете" українця Романа Зозулі.

Фанати "Райо" наприкінці першого тайму почали викрикувати на адресу українця образи, основною тематикою яких стало гасло "Зозуля - нацист". Через це гравці "Альбасете" відмовилися виходити на другий тайм.

Міністерство закордонних справ України засудило прояви нетерпимості та словесні напади на адресу футболіста Романа Зозулі під час матчу другого дивізіону Іспанії, назвавши їх співзвучними зі штампами російської пропаганди.