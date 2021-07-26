Посольство в Испании призвало прекратить преследование украинского футболиста Зозули

Посольство Украины в Испании выразило свою поддержку украинскому футболисту Роману Зозуле в связи с очередной провокацией, направленной против него.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Мы повторяем, что Роман Зозуля - один из украинских патриотов, который поддерживает Вооруженные Силы Украины в борьбе против российской вооруженной агрессии, и просим футбольные власти Испании принять конкретные и решительные меры для прекращения несправедливых преследований Романа Зозули", - заявили украинские дипломаты.

Они добавили, что "ложные обвинения не могут повлиять на профессиональное развитие Романа".

После появления в испанских СМИ информации о вероятном переходе украинского форварда Романа Зозули в клуб "Алькоркон", испанские фанаты выступили против этого, мотивируя свою позицию якобы связями футболиста с украинским "нацистами".

24 июля испанские СМИ сообщили, что переход Зозули в "Алькоркон" сорвался, главная причина - недовольство болельщиков.

Стоит отметить, что это не первый раз испанские фанаты обвиняют украинского футболиста в нацизме.

В 2019 году матч второго дивизиона чемпионата Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете" отложили из-за оскорбления в адрес нападающего "Альбасете" Романа Зозули.

Фанаты "Райо" в конце первого тайма начали выкрикивать в адрес украинца оскорбления, основной тематикой которых стал лозунг "Зозуля - нацист". Из-за этого игроки "Альбасете" отказались выходить на второй тайм.

Министерство иностранных дел Украины осудило проявления нетерпимости и словесные нападения на адрес футболиста Романа Зозули во время матча второго дивизиона Испании, назвав их созвучными со штампами российской пропаганды.