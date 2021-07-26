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У Данії повністю вакцинували понад 50% населення

Понеділок, 26 липня 2021, 20:19

У Данії понад 50 відсотків населення повністю вакциновано проти Covid-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Зеландія, столичний регіон, лідирує з показником 54,4%. Влада недавно відкрила вакцинацію данцям у віці 12-15 років (близько третини з яких вже записалися на уколи), а також вагітним і жінкам, які годують.

Неділя була восьмим днем ​​поспіль без смертей від коронавірусу в Данії. По всій країні 59 осіб госпіталізовано з вірусом, 10 з яких перебувають у реанімації, а шість - на ШВЛ.

За даними Міністерства охорони здоров'я, понад 60% жителів Данії старше 16 років повністю вакциновані. Але молоді данці, і особливо чоловіки, значно відстають: тільки 12,9% чоловіків у віці 30-39 років і 18% чоловіків у віці 20-29 років повністю вакциновані.

У жінок в цих вікових групах справи йдуть трохи краще - 16,7 і 23 відсотки відповідно.

Ці демографічні дані є ключем до уповільнення поширення варіанта "Дельта", оскільки 56,8% всіх нових випадків зараження за останні кілька днів припадають на людей у ​​віці від 20 до 39 років, як показують дані панелі моніторингу інфекцій Covid-19.

Нагадаємо, мешканцям Данії, які були щеплені двома дозами вакцин різних виробників, запропонують третю дозу.

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