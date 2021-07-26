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В Дании полностью вакцинировали более 50% населения

Понедельник, 26 июля 2021, 20:19

В Дании более 50 процентов населения полностью вакцинировано против Covid-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Зеландия, столичный регион, лидирует с показателем 54,4%. Власти недавно открыли вакцинацию датчанам в возрасте 12-15 лет (около трети из которых уже записались на уколы), а также беременным и кормящим женщинам.

Воскресенье было восьмым днем ​​подряд без смертей от коронавируса в Дании. По всей стране 59 человек госпитализированы с вирусом, 10 из которых находятся в реанимации, а шесть - на ИВЛ.

По данным Министерства здравоохранения, более 60 процентов жителей Дании старше 16 лет полностью вакцинированы. Но молодые датчане, и особенно мужчины, значительно отстают: только 12,9% мужчин в возрасте 30-39 лет и 18% мужчин в возрасте 20-29 лет полностью вакцинированы.

 У женщин в этих возрастных группах дела обстоят немного лучше - 16,7 и 23 процента соответственно.

Эти демографические данные являются ключом к замедлению распространения варианта Delta, поскольку 56,8% всех новых случаев заражения за последние несколько дней приходятся на людей в возрасте от 20 до 39 лет, как показывают данные панели мониторинга инфекций Covid-19.

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Дания Вакцины
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