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Ісландія почала вимагати на кордоні негативний тест у вакцинованих

Вівторок, 27 липня 2021, 11:57

В Ісландії з опівночі 26 липня набули чинності нові правила перетину кордону, які зобов’язують усіх без винятку прибуваючих до країни надати негативний результат тесту на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RUV.

Таке рішення ухвалили ще тиждень тому у зв’язку зі зростанням кількості нових заражень.

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Вимога тепер поширюється в тому числі на людей, вакцинованих від коронавірусу, і тих, хто перехворів раніше, як громадян та резидентів Ісландії, так і іноземних громадян - крім дітей, народжених у 2005 році і пізніше.

ПЛР або швидкий тест повинен бути зроблений не раніше 72 годин до прибуття.

Невакциновані люди, на додачу до тесту на в’їзді, повинні повторно здати тест через 5 днів, а до того залишатися на самоізоляції. 

Раніше повідомлялося, що з 1 липня, відколи Ісландія скасувала обов’язкове тестування на кордоні, хворими на коронавірус виявлися 29 мандрівників, при чому половина людей були вакциновані. Втім, не уточнено, з яких країн вони прибули і якими вакцинами були щеплені.

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