Ісландія посилила карантин через зростання кількості заражень

Ісландія з опівночі 24 липня запровадила суворіші карантинні обмеження для стримування епідемії коронавірусу після того, як в країні почала зростати кількість заражень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RÚV.

Обмеження будуть діяти попередньо до 13 серпня. В Міністерстві охорони здоров’я заявили, що сподіваються за допомогою таких заходів уникнути подальшого погіршення ситуації.

Масові зібрання обмежуються участю до 200 осіб, за винятком дітей віком до 6 років, і в людних місцях вимагається дотримуватися дистанції принаймні 1 метр.

Повертається масковий режим всередині приміщень, а також надворі, якщо скупченість людей не дозволяє тримати безпечну дистанцію. Вимога маски не поширюється на малих дітей.

Встановлюються обмеження на кількість людей, які одночасно можуть перебувати у магазинах.

Спортзали, басейни, музеї повинні будуть приймати відвідувачів не більш ніж на 75% своєї місткості та проводити дезінфекцію поверхонь.

Спортивні замагання дозволені за участі до 100 осіб, та до 200, якщо передбачені фіксовані місця, і без роботи точок продажу їжі.

Репетиції і концерти дозволені за участі до 100 осіб, і лише з фіксованими сидячими місцями. Кінотеатри можуть приймати у залах не більше 200 осіб, таке ж обмеження встановлюється для релігійних зібрань. Під час перерв не дозволено продавати їжу та напої.

Ресторанам і розважальним закладам дозволено працювати не довше ніж до 23:00, з остаточним закриттям опівночі, та приймати заходи за участі не більше 100 осіб. При цьому вимагається реєструвати контакти клієнтів.

Окремий набір правил розробили також для численних кемпінгів.

Різкий стрибок заражень зареєстрували в останні кілька днів - після поодиноких випадків протягом червня-липня, кількість заражень зросла до близько сотні та одного разу - понад сотні за добу. Це найбільший спалах з жовтня 2020 року.

Населення Ісландії - близько 357 тисяч осіб.

Показники вакцинації від коронавірусу в Ісландії одні з найвищих у Європі: повністю щеплені 82,6% дорослого населення.