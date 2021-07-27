Исландия начала требовать на границе отрицательный тест у вакцинированных

В Исландии с полуночи 26 июля вступили в силу новые правила пересечения границы, которые обязывают всех без исключения прибывающих в страну предоставить отрицательный результат теста на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RUV.

Такое решение приняли еще неделю назад в связи с ростом количества новых заражений.

Требование теперь распространяется в том числе на людей, вакцинированных от коронавируса, и тех, кто переболел ранее, как граждан и резидентов Исландии, так и иностранных граждан - кроме детей, рожденных в 2005 году и позже.

"Есть данные о том, что даже полностью вакцинированные люди могут заразиться Covid-19 и могут заражать других. Главный эпидемиолог считает, что если действующие правила не изменить, это увеличит риск еще большего распространения вируса и приведет к ограничениям на собрания внутри страны", - отмечает МИД Исландии в пресс-релизе, объясняя решение правительства.

ПЦР или быстрый тест должен быть сделан не ранее 72 часов до прибытия.

Невакцинированные люди, в дополнение к тесту перед прибытием, должны повторно сдать тест через 5 дней, а до того оставаться на самоизоляции.

Ранее сообщалось, что с 1 июля, с тех пор как Исландия отменила обязательное тестирование на границе, больными коронавирусом оказались 29 путешественников, причем половина людей были вакцинированы. Не уточняется, из каких стран они прибыли и какими вакцинами были привиты.