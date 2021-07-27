У Латвії зафіксували збільшення числа прохачів притулку з Білорусі

У Латвії відзначають значне збільшення клопотань про притулок з боку мешканців Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Якщо раніше основну масу становили біженці з Африки, то тільки за останні два роки кількість претендентів захисту з Республіки Білорусь зросла до 46 осіб.

З них 28 звернулися в 2020 і 18 - у 2021 році.

В цілому в першому півріччі статус біженця в Латвії отримали 105 осіб.

За словами глави секретаріату Фонду суспільної інтеграції Латвії Зайгі Пуце, ​​в країні не очікують повторення ситуації на литовсько-білоруському кордоні, де кожен день ловлять більше 100 нелегальних мігрантів, в основному з Іраку і Сирії.