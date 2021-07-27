У Латвії зафіксували збільшення числа прохачів притулку з Білорусі
Вівторок, 27 липня 2021, 12:36
У Латвії відзначають значне збільшення клопотань про притулок з боку мешканців Білорусі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.
Якщо раніше основну масу становили біженці з Африки, то тільки за останні два роки кількість претендентів захисту з Республіки Білорусь зросла до 46 осіб.
З них 28 звернулися в 2020 і 18 - у 2021 році.
В цілому в першому півріччі статус біженця в Латвії отримали 105 осіб.
За словами глави секретаріату Фонду суспільної інтеграції Латвії Зайгі Пуце, в країні не очікують повторення ситуації на литовсько-білоруському кордоні, де кожен день ловлять більше 100 нелегальних мігрантів, в основному з Іраку і Сирії.
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