В Латвии зафиксировали увеличение числа просителей убежища из Беларуси

В Латвии отмечают значительное увеличение ходатайств об убежище со стороны жителей Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

Если раньше основную массу составляли беженцы из Африки, то только за последние два года количество претендентов защиты из Республики Беларусь возросло до 46 человек.

Из них 28 обратились в 2020 и восемнадцатый 2021 году.

В целом в первом полугодии статус беженца в Латвии получили 105 человек.

По словам главы секретариата Фонда общественной интеграции Латвии Зайги Пуце, ​​в стране не ожидают повторения ситуации на литовско-белорусской границе, где каждый день ловят более 100 нелегальных мигрантов, в основном из Ирака и Сирии.