На заході Грузії зливи спровокували зсуви і змили дороги

Зливи призвели до збільшення рівня води в річках на заході Грузії, що спровокувало зсуви, руйнування доріг і мостів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

У трьох селах Хобського муніципалітету вода затопила двори, вулиці та сільськогосподарські угіддя. У вівторок вранці в зоні затоплення працювала спецтехніка, були очищені дренажні канали.

Біля Кутаїсі на ділянці дороги Цхалтубо-Цагері-Лентехі розмита автомобільна дорога. Роботи з її відновлення вже почалися, повідомив департамент автомобільних доріг.

Через дощі стався зсув на сьомому кілометрі траси внутрішнього значення Алпана-Цагері. На цій ділянці дороги заборонено рух всіх видів транспорту.

У Сванетії річка Цхенісцкалі вийшла з берегів і забрала близько 50 метрів центральної дороги біля села Сакдарі. Пошкоджений міст, що з'єднує село Лентехі з трьома громадами.

За словами мера муніципалітету Лентехі Бадрі Ліпартеліані, на місці працює важка техніка, до кінця дня відкриється тимчасова дорога.

Також через проливні дощі піднявся рівень води в річці Інгурі.

Паводком розмило підставу залізобетонного мосту на 165-му кілометрі траси Зугдіді-Джварі-Местіа-Ласділі.

Представники Департаменту автомобільних доріг Грузії вивчають ситуацію на місцях і розробляють план відновлення руху.