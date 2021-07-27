На западе Грузии ливни спровоцировали оползни и смыли дороги

Ливни привели к увеличению уровня воды в реках на западе Грузии, что спровоцировало оползни, разрушения дорог и мостов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

В трех селах Хобского муниципалитета вода затопила дворы, улицы и сельскохозяйственные угодья. Во вторник утром в зоне затопления работала спецтехника, были очищены дренажные каналы.

Возле Кутаиси на участке дороги Цхалтубо-Цагери-Лентехи ​​размыта автомобильная дорога. Работы по ее восстановлению уже начались, сообщил департамент автомобильных дорог.

Из-за дождей произошел оползень на седьмом километре трассы внутреннего значения Алпана-Цагери. На этом участке дороги запрещено движение всех видов транспорта.

В Сванетии река Цхенисцкали вышла из берегов и унесла около 50 метров центральной дороги возле села Сакдари. Поврежден мост, соединяющий село Лентехи ​​с тремя общинами.

По словам мэра муниципалитета Лентехи ​​Бадри Липартелиани, на месте работает тяжелая техника, к концу дня откроется временная дорога.

Также из-за проливных дождей поднялся уровень воды в реке Ингури.

Паводком размыло основание железобетонного моста на 165-м километре трассы Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили.

Представители Департамента автомобильных дорог Грузии изучают ситуацию на местах и ​​разрабатывают план восстановления движения.