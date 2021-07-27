В Европарламенте обратились к институтам ЕС из-за "плохой ситуации" с "Северным потоком-2"

Члены Европейского парламента выступили с открытым заявлением, в котором раскритиковали недавнее соглашение США и Германии по газопроводу "Северный поток-2".

Заявление, обнародованное 27 июля, есть в распоряжении "Европейской правды".

Евродепутаты считают, что соглашение между США и Германией по "Северному потоку-2" является не европейским соглашением, а "попыткой двух стран улучшить двусторонние отношения и изменить ситуацию с очень плохой на плохую".

"Газопровод "Северный поток-2" подрывает безопасность Украины, особенно в связи с тем, что Россия продолжает провоцировать и нагнетать напряженность против Украины: от наращивания военного потенциала у границ Украины, свидетелями которого мы стали этой весной, до последней пропагандистской акции с подачей жалобы против Украины в Европейский суд по правам человека", - говорится в заявлении членов Европарламента.

Кроме того, проект "Северный поток-2" противоречит Зеленому курсу ЕС и увеличивает зависимость Евросоюза от поставок энергоносителей из России, отметили евродепутаты.

"Мы призываем институты ЕС учиться на ошибках прошлых и нынешних отношений с Россией и поддерживать всеобъемлющую политику, основанную на европейских ценностях, а не на деловых соглашениях", - говорится в обращении парламентариев.

Обращение поддержали 11 членов Европейского парламента, среди которых Пятрас Ауштрявичюс, Витольд Ващиковский, Андрюс Кубилюс и другие.

21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.

Украина и Польша отреагировали совместным заявлением, в котором заверили, что будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску "Северного потока-2", пока не будут разработаны решения для преодоления связанного с газопроводом кризиса безопасности.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2" после официального объявления о соглашении между Германией и США

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