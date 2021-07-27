ЄС засудив заяви Ердогана щодо зміни статусу закритого району на Кіпрі

ЄС засудив заяви президента Туреччини та лідера турків-кіпріотів про відкриття закритого району Вароша на Північному Кіпрі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозепа Борреля від імені Євросоюзу.

"Європейський союз рішуче засуджує односторонні кроки Туреччини та неприйнятні заяви, зроблені президентом Туреччини та лідером турецько-кіпрської громади 20 липня 2021 року про подальше відкриття відгородженого району Вароша" - йдеться у заяві.

ЄС, як наголошується, продовжує керуватися відповідними резолюціями Ради Безпеки ООН стосовно Вароші, які вважають неприпустимими спроби заселити будь-яку частину Вароші іншими людьми, а не його попередніми жителями, і які вимагають передачі цієї області в адміністрацію ООН.

"ЄС продовжує вважати уряд Туреччини відповідальним за ситуацію у Вароші" - сказано у заяві.

"ЄС ще раз підкреслює необхідність уникати односторонніх дій у порушення міжнародного права та нових провокацій, що може підняти напруженість на острові та скомпрометувати поточні зусилля щодо пошуку спільної мови між сторонами щодо тривалого врегулювання кіпрського питання" - наголосив Боррель.

Як зазначається, ЄС залишається повністю відданим всебічному врегулюванню кіпрської проблеми на основі двозонної, двокомунальної федерації.

Боррель заявив, що вкрай важливо, щоб Туреччина взяла на себе зобов'язання та сприяла конструктивному відновленню переговорів щодо всебічного врегулювання відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН.

Очікується, що Рада ЄС обговорить питання зміни статусу Вароші на наступному засіданні, якщо Туреччина не скасує свої односторонні дії.

Нагадаємо, влада Північного Кіпру оголосила 20 липня про часткове відкриття закритого з 1974 року міста для можливого переселення, викликавши цим серйозне занепокоєння у ЄС, США і Британії.

Кіпр був розділений з 1974 року, коли Туреччина у відповідь на державний переворот, організований Грецією, вторглася на острів, окупувавши майже 40% його території. Турецькі війська залишаються там до цього дня. Північна частина острова визнана тільки Туреччиною.