ЕС осудил заявления Эрдогана о смене статуса закрытого района на Кипре

ЕС осудил заявления президента Турции и лидера турок-киприотов об открытии закрытого района Вароша на Северном Кипре.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепа Борреля от имени Евросоюза.

"Европейский Союз решительно осуждает односторонние шаги Турции и неприемлемые заявления, сделанные президентом Турции и лидером турко-кипрской общины 20 июля 2021 года о дальнейшем открытии отгороженного района Вароша", - говорится в заявлении.

Евросоюз, как отмечается, продолжает руководствоваться соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН по Вароши, которые считают недопустимыми попытки заселить любую часть Вароши другими людьми, а не его предыдущими жителями, и которые требуют передачи этой области в администрацию ООН.

"ЕС продолжает считать правительство Турции ответственным за ситуацию в Вароши", - говорится в заявлении.

"Европейский Союз еще раз подчеркивает необходимость избегать односторонних действий в нарушение международного права и новых провокаций, что может усилить напряженность на острове и скомпрометировать текущие усилия по поиску общего языка между сторонами по длительного урегулирования кипрского вопроса", - отметил Боррель.

Как отмечается, ЕС остается полностью преданным всестороннему урегулированию кипрской проблемы на основе двухзонной, двукоммунальной федерации.

Боррель заявил, что крайне важно, чтобы Турция взяла на себя обязательства и способствовала конструктивному возобновлению переговоров по всестороннему урегулированию в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

Ожидается, что Совет ЕС обсудит вопрос изменения статуса Вароши на следующем заседании, если Турция не отменит свои односторонние действия.

Напомним, власти Северного Кипра объявили 20 июля о частичном открытии закрытого с 1974 года города для возможного переселения, вызвав этим серьезное беспокойство в ЕС, США и Великобритании.

Кипр был разделен с 1974 года, когда Турция в ответ на государственный переворот, организованный Грецией, вторглась на остров, оккупировав почти 40% его территории. Турецкие войска остаются там по сей день. Северная часть острова признана только Турцией.