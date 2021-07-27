У Батумі після дощів затоплені вулиці та житлові будинки

У Батумі після проливних дощів вода затопила вулиці та перші поверхи житлових будівель.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

За даними мерії Батумі, протягом декількох годин від городян надійшло понад 150 повідомлень про затоплення. Крім того, понад 100 перехресть були затоплені, що порушило рух транспорту.

Фото: мерія Батумі

Фото: мерія Батумі

Особливо важка ситуація на вулицях Агмашенебелі і Тавдадебулі. Вода заповнила перші поверхи декількох житлових будинків, пошкодила побутову техніку, затопила магазини і пекарні, облаштовані в напівпідвальних приміщеннях. Там ведуться роботи по відкачці води з приміщень, очищаються дренажні канали.

За інформацією місцевих ЗМІ, злива затопила і відкриту нещодавно будівлю Батумської республіканської лікарні. У цокольному поверсі будівлі, де приймають і лікують ковідінфікованих хворих, досі стоїть вода.

За прогнозами синоптиків, у середу в Батумі також очікується сильний дощ і вітер.

Як повідомлялося, зливи призвели до збільшення рівня води в річках на заході Грузії, що спровокувало зсуви, руйнування доріг і мостів.