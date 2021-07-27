У Батумі після дощів затоплені вулиці та житлові будинки
У Батумі після проливних дощів вода затопила вулиці та перші поверхи житлових будівель.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".
За даними мерії Батумі, протягом декількох годин від городян надійшло понад 150 повідомлень про затоплення. Крім того, понад 100 перехресть були затоплені, що порушило рух транспорту.
Особливо важка ситуація на вулицях Агмашенебелі і Тавдадебулі. Вода заповнила перші поверхи декількох житлових будинків, пошкодила побутову техніку, затопила магазини і пекарні, облаштовані в напівпідвальних приміщеннях. Там ведуться роботи по відкачці води з приміщень, очищаються дренажні канали.
За інформацією місцевих ЗМІ, злива затопила і відкриту нещодавно будівлю Батумської республіканської лікарні. У цокольному поверсі будівлі, де приймають і лікують ковідінфікованих хворих, досі стоїть вода.
За прогнозами синоптиків, у середу в Батумі також очікується сильний дощ і вітер.
Як повідомлялося, зливи призвели до збільшення рівня води в річках на заході Грузії, що спровокувало зсуви, руйнування доріг і мостів.