В Батуми после дождей затоплены улицы и жилые дома

В Батуми после проливных дождей вода затопила улицы и первые этажи жилых зданий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

По данным мэрии Батуми, в течение нескольких часов от горожан поступило более 150 сообщений о затоплении. Кроме того, более 100 перекрестков были затоплены, что нарушило движение транспорта.

Фото: мэрия Батуми

Фото: мэрия Батуми

Особенно тяжелая ситуация на улицах Агмашенебели и Тавдадебули. Вода заполнила первые этажи нескольких жилых домов, повредила бытовую технику, затопила магазины и пекарни, оборудованные в полуподвальных помещениях. Там ведутся работы по откачке воды из помещений, очищаются дренажные каналы.

По информации местных СМИ, ливень затопил и открытое недавно здание Батумской республиканской больницы. В цокольном этаже здания, где принимают и лечат ковидных больных, до сих пор стоит вода.

По прогнозам синоптиков, в среду в Батуми также ожидаются сильный дождь и ветер.

Как сообщалось, ливни привели к увеличению уровня воды в реках на западе Грузии, что спровоцировало оползни, разрушения дорог и мостов.