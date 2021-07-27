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В Батуми после дождей затоплены улицы и жилые дома

Вторник, 27 июля 2021, 15:24

В Батуми после проливных дождей вода затопила улицы и первые этажи жилых зданий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

По данным мэрии Батуми, в течение нескольких часов от горожан поступило более 150 сообщений о затоплении. Кроме того, более 100 перекрестков были затоплены, что нарушило движение транспорта.

 
Фото: мэрия Батуми
 
Фото: мэрия Батуми

Особенно тяжелая ситуация на улицах Агмашенебели и Тавдадебули. Вода заполнила первые этажи нескольких жилых домов, повредила бытовую технику, затопила магазины и пекарни, оборудованные в полуподвальных помещениях. Там ведутся работы по откачке воды из помещений, очищаются дренажные каналы.

По информации местных СМИ, ливень затопил и открытое недавно здание Батумской республиканской больницы. В цокольном этаже здания, где принимают и лечат ковидных больных, до сих пор стоит вода.

По прогнозам синоптиков, в среду в Батуми также ожидаются сильный дождь и ветер.

Как сообщалось, ливни привели к увеличению уровня воды в реках на западе Грузии, что спровоцировало оползни, разрушения дорог и мостов.

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Грузия стихийные бедствия
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