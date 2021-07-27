У Греції через лісові пожежі евакуювали кілька районів поблизу Афін

Грецька влада евакуювала кілька районів на північ від Афін через лісові пожежі, які стали загрожувати людським житлам.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

У вівторок для боротьби з пожежею в районі Стамата, що за 30 кілометрів на північний схід від грецької столиці, для гасіння вогню використовувались п'ять літаків та чотири вертольоти.

Мешканці району отримали попередження на телефони, і їх закликали тримати двері та вікна закритими, щоб уникнути потрапляння диму та небезпечних іскор всередину будинків.

Попередження надійшли також мешканцям районів Родополі, Екалі, Дросія та Діоніс.

Десятки пожежників також були працюють на місцях, щоб спробувати стримувати вогонь. Сильний вітер у цій місцевості перешкоджає гасінню пожежі

Як повідомлялося, на додачу до масштабної пожежі на італійському острові Сардинія, пожежі спалахнули також на Сицилії та в районі на центральному сході країни.