В Греции из-за лесных пожаров эвакуировали несколько районов вокруг Афин

Греческие власти эвакуировали несколько районов к северу от Афин из-за лесных пожаров, которые стали угрожать человеческим жилищам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Во вторник для борьбы с пожаром в районе Стамата, что в 30 километрах к северо-востоку от греческой столицы, для тушения огня использовались пять самолетов и четыре вертолета.

Жители района получили предупреждение на телефоны, и их призвали держать двери и окна закрытыми, чтобы избежать попадания дыма и опасных искр внутрь домов.

Предупреждение поступили также жителям районов Родополи, Экали, Дросия и Дионис.

Десятки пожарных также были работают на местах, чтобы попытаться сдерживать огонь. Сильный ветер в этой местности препятствует тушению огня.

Как сообщалось, в дополнение к масштабному пожару на итальянском острове Сардиния, пожары вспыхнули также на Сицилии и в центрально-восточных районах страны.