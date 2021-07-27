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Ніццу внесли у список світової спадщини ЮНЕСКО

Вівторок, 27 липня 2021, 17:31

ЮНЕСКО внесла французьке місто Ніцца до переліку об'єктів світової спадщини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"Історія Ніцци, як вкоріненої, так і відкритої, середземноморської та альпійської, європейської та космополітичної, створила унікальну архітектуру та ландшафт, зразок для великої кількості інших міст світу", - привітав включення Ніцци у список спадщини мер міста Крістіан Естрозі.

"Це визнання освячує Ніццу як архетип зимового курорту Рів'єри з її винятковим розташуванням, між морем і горами, та різними впливами, які сформували її спадщину", - заявила міністр культури Франції Розелін Бачело у Twitter.

Варто зазначити, що заявка на включення Ніцци до переліку об'єктів світової спадщини у 2019 році виявилася невдалою.

Як повідомлялося, один із головних бульварів Мадрида Пасео-дель-Прадо та парк Буен-Ретіро увійшли до списку світової спадщини ЮНЕСКО.

Днями ЮНЕСКО, організація ООН з питань освіти, науки і культури, позбавила англійське місто Ліверпуль статусу світової спадщини.

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